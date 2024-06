Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Cluj-Napoca, pe strada Transilvaniei, in apropierea magazinului Profi.Un autoturism a izbit violent un cap de pod și apoi s-a rasturnat. Martorii spun ca s-a auzit o bubuitura puternica, similara cu explozia unui cauciuc.Șoferul a fost…

- Un accident s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 19.30 in Cluj-Napoca.Șoferul beat turta ar fi pierdut controlul mașinii, și ar fi lovit o pasarela de beton, in timp ce circula pe strada Transilvaniei.,,La fața locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare, motocicleta SMURD și…

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Cluj-Napoca, pe Calea Baciului, in apropierea magazinului Profi.Un autoturism a izbit violent un cap de pod și apoi s-a rasturnat. Martorii spun ca s-a auzit o bubuitura puternica, similara cu explozia unui cauciuc.Șoferul a fost ranit,…

- Accident rutier pe strada Dorobanților din Cluj-Napoca: O mașina s-a Izbit de un stalpUn accident rutier grav a avut loc astazi pe strada Dorobanților, in jurul orei 14:00. Incidentul a implicat un autoturism condus de un șofer care a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un stalp…

- Miercuri, o tanara a ajuns la spital dupa ce a fost lovita pe o trecere de pietoni de pe strada Iosif Nemoianu de o autoutilitara. Barbatul de la volan bause inainte. Nu doar ca a fost arestat preventiv, ci acum a ramas și fara loc de munca. Acesta era angajat la Piețe SA, conducand chiar o mașina a…

- Doua persoane au fost ranite dupa ce șoferul unei mașini Ferrari a pierdut controlul volanului din cauza vitezei și a carosabilului umed și a lovit un cap de pod. Accidentul s-a petrecut la Copaceni, intre Turda și Cluj. „La data de 9 mai a.c., in jurul orei 17.40, a fost inregistrat un accident rutier…

- Un accident rutier a avut loc aseara in localitatea Rebrișoara. Doi tineri au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Un echipaj de pompieri pentru asigurarea masurilor specifice și doua echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud au intervenit aseara intre…