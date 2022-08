Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, in care au fost implicate trei autoturisme, dintre care doua inmatriculate in Romania. Din informatiile obtinute de Ministerul Afacerilor Externe, cei doi se afla in stare grava, fiind internati in tara vecina. Alti patru…

- Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, din care doua inmatriculate in Romania. Din informatiile obtinute de Ministerul romana de Externe, cei doi se afla in stare grava, fiind internati in tara vecina. Alti patru romani au…

- Doi cetateni romani au fost raniti intr-un accident rutier produs in Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, din care doua inmatriculate in Romania. Din informatiile obtinute de Ministerul romana de Externe, cei doi se afla in stare grava, fiind internati in tara vecina. Alti patru romani au fost…

- Pacientii politraumatizati in accidentul rutier din Bulgaria se mentin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al functiilor vitale, au anunțat, duminica, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti – Floreasca din Capitala. De asemenea, trei dintre ei sunt internati…

- Un grav accident a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo – Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit in accident, a anunțat sambata Departamentul pentru Situații…

- Un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care șapte cetațeni turci, iar restul romani, a fost implicat sambata dimineața intr-un accident rutier in Bulgaria.

- UPDATE: Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, din cele 12 persoane implicate in accident, o victima a murit, cinci persoane au fost transportate la spital, iar celelalte sase au refuzat transportul la unitati medicale. Știrea inițiala: Un accident in lant s-a produs, joi, pe A1, in zona localitații Ciorogarla,…

- Judecatorii din Bulgaria au decis, miercuri, ca fostul ministru Elena Udrea ramane in arest, dupa un nou termen al procesului. Termenul final pentru cererea de extradare a fost stabilit pentru 10 iunie. “Au fost acceptate toate probele mai putin martorii care trebuiau sa demonstreze deciziile CCR, dar…