Încă un accident grav în Banat: două persoane au fost încarcerate Incidentele grave in trafic au continuat in acest weekend. Dupa amiaza doua masini s-au ciocnit la iesirea din cartierul resitean Calnic. In accidentul rutier de pe DN58B au fost implicate patru persoane: trei adulti si un minor. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița cu o autospeciala de […] Articolul Inca un accident grav in Banat: doua persoane au fost incarcerate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

