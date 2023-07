Încă un accident feroviar la Roșiori. Două locomotive s-au lovit/Prima reacție a CFR Călători O noua situație neprevazuta a aparut pe calea ferata, la Roșiori. Doua locomotive s-au tamponat, miercuri. Una dintre ele aparține CFR Calatori. Compania a transmis deja o prima reacție pe marginea acestui caz. Doua locomotive s-au tamponat, miercuri dimineața. Acest accident feroviar s-a produs Roșiori, pe Magistrala 100, la trei luni și jumatate dupa cel […] The post Inca un accident feroviar la Roșiori. Doua locomotive s-au lovit/Prima reacție a CFR Calatori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

