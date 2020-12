Încă un accident feroviar în aceeași zi. Mașină lovită de tren în comuna Plosca din Teleorman. Șoferul a decedat O persoana și-a pierdut viața, duminica dupa-amiaza, intr-un accident feroviar produs in localitatea Plosca din județul Teleorman. Mașina condusa de un barbat a fost lovita de tren la o trecere la nivel de cale ferata. “Autoturism lovit de tren in comuna Plosca (Str. Morii). Soferul a fost gasit fara semne vitale, incarcerat, iar pasagerul din dreapta, o femeie, neincarcerata, este in stop cardiorespirator, motiv pentru care i se fac manevre de resuscitare sub coordonarea medicului”, anunta ISU Teleorman, citat de Agerpres. Echipaje de la ISU Alexandria au intervenit cu o mașina de descarcerare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Plosca, duminica seara, soferul decedand, iar pasagera din dreapta este in stop cardiorespirator, informeaza ISU Teleorman, relateaza Agerpres. "Autoturism lovit de tren in comuna Plosca (Str. Morii). Soferul a fost gasit fara semne vitale, incarcerat,…

- Eveniment Mașina lovita de tren, la Plosca decembrie 13, 2020 19:01 O mașina in care se aflau doua persoane a fost lovita duminica seara, de un tren, pe raza localitații Plosca. Din primele date, un barbat și-a pierdut viața in urma impactului, iar echipajele de salvare incearca sa-i salveze viața…

- Doi soți au scapat cu viața ca prin minune dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in raionul Anenii Noi. Ofițerul de presa al Inspectoratului General al Poliției Silvia Vetcu a precizat ca accidentul s-a produs noaptea trecuta, in localitatea…

- ISU Bacau spune ca persoana incarcerata a fost extrasa din autoturism, dar a fost constatat decesul, iar cei 2 copii minori, cu multiple traumatisme, au fost preluati de SAJ Bacau. "In urma accidentului feroviar au rezultat trei victime din autoturism: un barbat decedat, in varsta de 43 ani,…

- Un autoturism a fost surprins vineri seara pe calea ferata la Jucu de tren. Accidentul s-a produs in jurul orei 21,30 și din primele informații, șoferul a reușit sa iasa singur din autoturism. In urma unui apel la 112 au intervenit o autospeciala de descarcerare a pompieri lor și un echipaj SMURD. La …

- Accidentul s-a produs la o trecere de nivel cu calea ferata, unde trenul IR 5564 Suceava Nord-Botosani, in care se aflau 15 calatori, a lovit un autoturism in care se aflau doi barbati. La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale de descarcerare si doua ambulante…

- Un șofer din Chișinau este cercetat penal dupa ce a lovit cu mașina o femeie, pe strada Nicolae Milescu Spataru din sectorul Ciocana și a fugit de la fața locului. Accidentul s-a produs in dimineața zilei de 29 septembrie, la ora 06:40.

- Un Volkswagen a fost lovit de tren la Bacau, in dreptul localitații Gheorghe Doja. Din fericire, șoferul a scapat cu viața din mașina facuta praf in accidentul feroviar și a fost transportat la spital. Potrivit ISU Bacau, accidentul feroviar s-a petrecut la primele ore ale dimineții, in comuna Racaciuni,…