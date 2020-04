Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați din județul Suceava și alți doi din județele Argeș și Galați au sfarșit dupa ce au fost confirmați cu noul coronavirus. Pacienții aveau intre 58 și 93 de ani și se confruntau și cu alte probleme medicale, din cate reiese din informațiile facute publice de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Alți noua romani confirmați cu noul coronavirus au murit, bilanțul deceselor la nivel național ajungand la 460. Din cate a anunțat Grupul de Comunicare Strategica luni dupa-amiaza, in a doua zi de Paști, victimele au intre 63 și 98 de ani. Trei dintre victime erau din județul Galați, una din Capitala.…

- Au fost actualizate și datele cu privire la situația cetațenilor romani aflați in alte state, in aceasta perioada de criza provocata de noul coronavirus. Cele mai recente informații, venite joi de la Grupul de Comunicare Strategica, arata astfel: “718 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata dupa-amiaza, alte noi opt decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Este vorba de pacienți cu varste cuprinse intre 27 și 98 de ani. Bilanțul deceselor ajunge la 290. Potrivit GCS, este vorba de un barbat de 75 ani din județul Bacau, care a…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 13 noi decese provocate de coronavirus. Bilanțul urca la 197 de morți. Deces 185 Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad-ATI cu diagnosticul de...

- Pâna astazi, 24 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 și cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Craiova, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Cluj, Timișoara și Neamț, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Autoritatile au anuntat ca au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Toate cele trei decese au fost raportate in Suceava. Numarul deceselor la nivel național a anuns la 11.Este vorba despre un barbat, in varsta de 59 ani, pacient al Spitalului Județean de Urgența…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.