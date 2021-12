Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Robert Glinta (CS Dinamo Bucuresti) a castigat proba de 50 m spate, cu timpul de 23 sec 47/100, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc.

- A fost obtinut si primul aur timisorean la Campionatul National de Inot in bazin scurt, de la Miercurea Ciuc. Daca ieri consemnam ca sportivii de la CSU Politehnica Timisoara au cucerit medalii de argint si bronz, astazi Emil Dancanet a devenit campion national la 100 m bras, la seniori! Desi are 17…

- Din 7 decembrie a inceput, la Miercurea Ciuc, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 25 metri. Iar medaliile nu s-au lasat asteptate din partea sportivilor de pe Bega. In prima zi Andrei Șimon s-a clasat pe ultima treapta a podiumului la 200 de metri, in timp ce…

- Sportivul David Popovici a stabilit un nou record national de seniori in proba de 200 m mixt, marti, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin scurt (25 metri) de la Miercurea Ciuc, cu timpul de 1 min 57 sec 56/100, potrivit paginii de Facebook a CS Dinamo Bucuresti, arata Agerpres.…

- Echipa de juniori sub 19 ani a CSJ Stiinta U Craiova ierneaza in fotoliul de lider in seria 6 a Campionatului National de Juniori . Echipa antrenata de Radu Vitan a terminat prima campionatul regular, cu 26 de puncte, la egalitate cu Unirea Bascov, dar cu un golaveraj mai bun. In play-off, insa, CSJ…

- Sportivul roman David Popovici a castigat medalia de aur in proba de 200 m liber, sambata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Kazan (Rusia), cu timpul de 1 min 42 sec 12/100.