- Focar de coronavirus la Iași. Mai mulți copii de la un centru de Plasament unde sunt internați minori cu handicap sever, au fost depistați pozitiv la Covid 19. In centru are loc acum o ancheta epidemiologica.

- Inca trei copii de la Centrul de plasament "Sfantul Andrei" au fost confirmati pozitiv. "In acest moment va pleca o AVPVM D1 sa transporte trei copii in varsta de 5 ani, 6 ani, 7 ani confirmati de DSP cu COVID-19. Cei trei sunt asimptomatici si vor fi dusi la Spitalul de Boli Infectioase", a declarat…

- Focar de infectie cu noul coronavirus la Spitalul din Pascani. 10 din cei 48 de pacienti internati in Sectia de Ingrijiri Paliative a unitatii sanitare au fost testati pozitiv pentru Covid 19 si vor fi transferati, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Pacientii au intrat in contact cu…

- Mai multi pacienti ce sufera de boli terminale, internati la Spitalul din Pascani, judetul Iasi, au fost diagnosticati cu Covid-19, sustin surse medicale. Printre infectati este si seful sectiei, care e internat la Iasi, la Spitalul de Boli Infectioase.

- Una dintre primele paciente internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași dupa diagnosticarea cu noul coronavirus a descris intreaga sa experiența - de la momentul testarii pana la vindecare - pentru un proiect realizat de Societatea Studenților Mediciniști din Iași, cu scopul de a arata oamenilor…

- Peste 5.000 de ieseni se aflau in izolare ieri, dupa ce s-a schimbat metodologia de raportare la nivel de judet. In acelasi timp, doi pacienti internati la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" Iasi au pierdut lupta cu COVID 19. In acelasi timp, au aparut voci in spatiul mediatic care reclama…

- Un barbat de 69 de ani care suferea de infectie cu noul coronavirus a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva", acesta fiind cel de-al doilea deces provocat de COVID 19 in judetul Iasi de la inceputul pandemiei si pana acum. Cazul insa a declansat o ampla ancheta epidemiologica atat…

- Numarul îmbolnavirilor continua sa creasca în România, bilantul ajungând, în acest moment, la 31. Ultimul caz este un barbat de 42 de ani, din Iasi. Un nou caz de îmbolnavire cu Covid-19 a fost înregistrat în aceasta dimineața,…