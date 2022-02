Încă trei centre de vaccinare se închid în județul Timiș Numarul tot mai scazut de timișeni care se imunizeaza anti-covid a determinat autoritațile locale sa inchida inca trei centre de vaccinare din județ. Astfel, miercuri, Prefectura a anunțat ca in cadrul Nucleului Județean Timiș de Coordonare a Vaccinarii s-a decis sistarea activitații urmatoarelor centre de vaccinare impotriva COVID-19, incepand cu data de 1 martie 2022: […] Articolul Inca trei centre de vaccinare se inchid in județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

