- Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad. O alta persoana diagnosticata este o femeie de 26 ani din Hunedoara. Un alt caz este cel al unui barbat de 37 de ani care este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita,…

Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri.

- A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru Coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din Hunedoara. Persoana se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, intrucat a revenit in...

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Autoritațile au anunțat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba e un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. „Mai avem doua confirmari de coronavirus. Sunt ale unui barbat din Maramures de 45 de ani, care vine din afara zonelor din Italia carantinate, care se intoarce in tara pe…

- Infectiile nosocomiale raman o mare problema pentru spitalele din Romania. In cele trei judete din vestul tarii, Arad, Caras-Severin si Timis, au fost raportate in 2019 peste 2.000 de cazuri.

- Inca 80 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in București și 10 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la aproape 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- RESITA – Sediul Pro Romania din Resita, aflat vizavi de Casa de Cultura din municipiu, va fi vineri, 17 ianuarie 2020, gazda desfasurarii Regionalei zonale Vest – Sud-Vest Pro Romania. La intalnire va participa si seful formatiunii politice, Victor Ponta. La eveniment vor fi prezente delegatiile judetelor…