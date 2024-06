Trei aeronave F-16 Fighting Falcon achiziționate de Romania de la Regatul Norvegiei au aterizat vineri, 28 iunie, in Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii. Aeronavele F-16 Fighting Falcon vor intra in dotarea Escadrilei 48 Vanatoare din cadrul Bazei 71 Aeriana. Cu cele trei aeronave F-16 sosite astazi, Forțele Aeriene Romane au […] The post Inca trei avioane F-16 au intarit escadrila de la Campia Turzii appeared first on Puterea.ro .