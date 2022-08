Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, Ministrul Educației, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, despre problema wc-urilor din curtea scolilor, ca este „o problema exagerata” si ca „trebuie sa intelegem ca nu are legatura toaleta in curte de calitatea educatiei”.„Planul pe care l-ati cerut pentru conformitatea grupurilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut autoritatilor locale si Ministerului Educatiei un plan astfel incat anul viitor sa fie eliminata problema toaletelor din curtea scolii. El a adaugat ca aceasta reprezinta „o pata pe imaginea sistemului de invatamant”.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca nu are legatura toaleta in curte cu calitatea educației: „E o problema exagerata. Mulți dintre noi am facut performanța invațand in aceste școli”.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca nu are legatura toaleta in curte cu calitatea educației: „E o problema exagerata. Mulți dintre noi am facut performanța invațand in aceste școli”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, un plan pentru ca in doi ani sa numai existe școli cu toaleta in curte: „Nu cred ca e un efort financiar deosebit sa putem sa facem ca acest demers sa se realizeze și sa nu mai discu

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca s-au facut progrese in privinta unitatilor scolare care au obtinut autorizatiile de securitate la incendiu, precizand, insa, ca acestea nu sunt importante, deoarece Romania are criterii mai exigente din acest punct de vedere decat multe alte state.…

- Ministrul Educatiei, a anuntat miercuri, in sedinta de Guvern, extinderea programului ”Masa sanatoasa in scoli 2022-2027”, la solicitarea premierului Nicolae Ciuca. Astfel, grupul tinta va fi de 900.000 de elevi, cu risc de abandon scolar si finantarea va ajunge la peste un miliard de euro, pentru 5…