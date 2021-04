Încă sunt şanse de salvare Politehnica Iasi nu a ratat prilejul de a profita din plin de faptul ca Viitorul Constanta este acum o palida umbra a echipei care a cucerit titlul de campioana in urma cu patru ani. Joi seara, Poli s-a impus la Ovidiu (2-1) in fata unei echipe aflata in criza mare de forma, care nu a castigat acasa in retur si care a avut si sapte indisponbilitati de marca. Pe langa paloarea evidenta a gazdelor, succesul a fost generat si de forma fizica buna a iesenilor, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul regulat din Liga 1 la fotbal se apropie de final, în aceasta saptamâna fiind programata ultima etapa. Lupta pentru play-off se va da pâna la ultimul fluier, trei echipe încercând sa ocupe ultimele doua locuri disponibile matematic. De știut:Pentru ca meciurile…

- FCSB is in the lead of the Football League I, after the 26th round of matches that have taken place from Friday til Monday, according to AGERPRES. Here are the scores: ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - AFC Chindia Targoviste 0-1 (0-0) FC Viitorul Constanta - FC Academica Clinceni…

- Mircea Rednic (56 de ani) a dat militaria jos din pod, inaintea duelului dintre Dinamo și Viitorul. Dinamo - Viitorul se joaca vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Viitorul nu a incheiat meciul de runda trecuta, impotriva lui Poli Iași, din cauza ceții care s-a abatut deasupra arenei din Ovidiu.…

- Politehnica Iași a reacționat dupa ce meciul cu Viitorul Constanța, intrerupt luni in minutul 67, nu a fost reluat astazi, tot din cauza ceții. Arbitrul Andrei Chivulete a decis ca meciul sa nu se mai joace azi, vizibilitatea fiind afectata de ceața;Partida va fi reprogramata pentru o alta data, urmand…

- Meciul dintre FC Viitorul Constanta si Politehnica Iasi, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, nu s-a putut disputa marti, la Ovidiu, din cauza cetii si va fi reprogramat. Partida a fost intrerupta luni seara, in min. 67, la scorul de 0-0, tot din cauza cetii. Arbitrul Andrei Florin Chivulete a considerat…

- Meciul dintre FC Viitorul Constanta si Politehnica Iasi, din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, care trebuia sa se reia marti, de la ora 16:00, la Ovidiu, a fost amanat cu o ora, din cauza cetii, potrivit paginii de Facebook a clubului gazda. Partida fusese suspendata luni seara, la scorul de 0-0, in…

- Fundasul stanga olandez Bradley de Nooijer a fost imprumutat de FC Viitorul Constanta la echipa ucraineana de fotbal Vorskla Poltava, pana la finalul acestui sezon, a anuntat clubul din Ovidiu, potrivit Agerpres. In varsta de 23 de ani, Bradley de Nooijer a evoluat pana in prezent in peste…

- Partida de marți, de la Ovidiu, FC Viitorul-Sepsi OSK Sf.Gheorghe, contand pentru etapa a-XIX-a a Ligii I de fotbal a debutat cu o ofensiva susținuta a gazdelor la poarta lui Fernandez.In minutul 7 al partidei, olandezul Luckassen deschide scorul pentru FC Viitorul Constanța, dar dupa zece minute, Gonzalez…