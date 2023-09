Încă se așteaptă Legea pensiilor speciale. Comisia Europeană a pus câteva condiții Inca se așteapta Legea pensiilor speciale. Comisia Europeana a pus cateva condiții Specialiștii Comisiei Europene cer Puterii sa amendeze reforma pensiilor speciale astfel incat impozitarea sa fie mai mare, sa modifice formula de calcul pentru pensionare, dar și sa elimine aspectele clar neconstituționale. Romania trebuie sa aiba gata cat mai repede legea pensiilor speciale, daca vrea sa depuna cererea de plata numarul 3 din PNRR, fiind unul dintre obiectivele puse in lista de ținte și jaloane din T4/2022. Mai precis, aceasta reforma ar fi trebuit, potrivit calendarului oficial, sa fie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

