Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara s-a ajuns la numarul de 22 de pacienți vindecați de coronavirus. Joi, 19 martie, s-au mai vindecat șase pacienți, dintre care doi sunt din Timiș. The post Alti sase pacienți vindecați, la Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara appeared first…

- La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, centru de diagnostic pentru coronavirus, fusesera efectuate pana ieri 144 de testari pentru depistarea COVID-19. Conform reprezentanților unitații medicale, spitalul de Infecțioase din Craiova „are capacitate de testare…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara erau internați, luni dimineata, 38 de pacienți, in timp ce... The post Medicii fac minuni: 12 bolnavi de coronavirus, vindecati la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

- Numarul infectarilor cu coronavirus a ajuns in Romania la 13. Sambata au fost confirmate in Romania 4 noi cazuri de coronavirus, fiind vorba despre doua fete de 15 și 16 ani din Timișoara și din Hunedoara și despre doi barbați de 49 de ani și de 72 de ani din București și din Galați care s-au intors…

- In acest moment, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica a Județului Timiș se afla pe teren si recolteaza probe de la contacții apropiați ai tanarului in varsta de 16 ani depistat pozitiv ieri cu noul coronavirus. Acesta se afla internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie…

- Rezultatele probelor prelevate de la un barbat care a calatorit recent intr-una din regiunile afectate din Italia, plasat miercuri in carantina dupa ce a prezentat durere in gat, sunt negative pentru coronavirus. „In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii, dupa ce…

- Rezultatele analizelor asistentului medical roman suspect de infecție cu coronavirus sunt negative, arata Institutul de boli infecțioase „Matei Balș”, citat de Antena 3. Va reamintim ca, in aceasta dimineața, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara…