Stiri pe aceeasi tema

- Miisterul Sanatații informeaza despre inregistrarea a șase decese provocate de COVID-19:Deces 930: Barbat de 71 ani, din mun. Chișinau. Internat la data de 29 iulie, la Institutul Oncologic. Comorbiditați: leucemie acuta megacariocitara.

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 19 382 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1319 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 35 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate:…

- Inca trei moldoveni au pierdut lupta cu noul coronavirus. Astfel, bilantul persoanelor rapuse de COVID-19 in tara noastra a ajuns la 598.Potrivit Ministerului Sanatatii, victimele sunt doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 60 si 67 de ani.

- Inca cinci moldoveni au fost ucisi de virusul pandemic, iar bilantul mortilor in tara noastra a ajuns la 526.Potrivit Ministerului Sanatatii, ultimele victime sunt doua femei si trei barbati cu varste cuprinse intre 50 si 76 de ani, din Chisinau, raionul Orhei, Comrat si

- Astazi, au fost inregistrate 163 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 1004 teste. Din numarul total de cazuri, 54 de cazuri s-au inregistrat in Chișinau, iar 25 la Balți. La fel, 18 lucratori medicali au fost testați pozitiv pe parcursul zilei de azi.…

- Inca un moldovean a pierdut lupta cu noul coronavirus. Numarul persoanelor care au murit din cauza COVID-19 a ajuns la 465.Ministerul Sanatații a anunțat despre decesul unui barbat de 55 ani, din UTA Gagauzia. El a fost internat la IMSP SR Comrat, pe 17 iunie.

- Alte PATRU persoane au pierdut lupta cu noul coronavirus:Deces 424: Femeie de 61 ani, din mun. Comrat, transferata de la IMSP SR Comrat la Institutul de Medicina Urgenta, pe 9 iunie. Comorbiditați: hipertensiune arteriala gr. II, cardiopatie hipertensiva.

- Patru din 1.000 de moldoveni au fost diagnosticati cu COVID-19. Cel putin asta arata datele Ministerului Sanatatii si ale Biroului National de Statistica. Cea mai grava situatie se atesta in municipiul Chisinau, unde dintr-o 1.