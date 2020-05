Toate cadrele medicale infectate cu virusul COVID-19 depistate pana in acest moment la nivelul spitalului sunt internate in Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" si Spitalul CFR din Iasi. Pacientii confirmati pozitiv au ramas in continuare in Spitalul de Neurochirugie unde vor fi tratati si de coronavirus. Precizez ca retestarea tuturor se va face peste cinci zile", a precizat dr. Lucian Eva. In continuare, comunicatul emis de conducerea (...)