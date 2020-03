Încă şase cazuri de infectare cu coronavirus, confirmate. Numărul total al persoanelor infectate a ajuns la 95 Inca sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 95. Pacientul 90 este o femeie de 64 de ani din Neamt, venita din Italia in 9 martie si confirmata vineri cu coronavirus. Al 91-lea caz este al unui copil de un an din Bacau, care a fost in contact cu matusa venita din Italia in 3 martie. Copilul a fost confirmat tot vineri, iar matusa este asimptomatica si urmeaza sa fie testata. Cazul 92 este o femeie de 41 de ani din Iasi, care lucreaza in Mures si a venit din Dubai in 8 martie. Ea face naveta Iasi-Bucuresti, iar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

