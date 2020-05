Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese in randul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul morților a ajuns la 936 in Romania. Deces 930 Barbat, 69 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 14.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditați: BPOC. HTA st.II. Diabet zaharat tip II. Deces 931 Femeie, 80 ani, județ […] Articolul Inca șapte decese atribuite de autoritați pandemiei de coronavirus, trei dintre ele in vestul țarii. Bilanțul național a ajuns la 936 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .