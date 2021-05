Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca sambata și pana duminica, in județul Suceava au fost raportate 8 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2, in creștere fața de sambata. La raportarea oficiala de ieri, in județ au fost trei cazuri noi de Covid. Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri noi de coronavirus. La raportarea de astazi au fost 19 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Luni au fost doar șapte cazuri noi de Covid. Pana astazi, 18 mai, pe…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 27 de cazuri noi de Covid. Numarul acestora a crescut semnificativ comparativ cu ziua de marți, cand in județ au fost raportate doar 12 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 12 mai,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 19 cazuri noi de coronavirus. In același interval de timp au fost testate nu mai puțin de1.471 de persoane din județ. Numarul de imbolnaviri noi este in scadere comparativ cu cel raportat miercuri,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 29 de cazuri noi de coronavirus. Numarul este in ușoara creștere fața de cel raportat marți, cand in județ au fost inregistrate 18 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost raportate 22 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut semnificativ comparativ cu cel de duminica, atunci cand au fost doar trei cazuri noi de Covid. De la inceputul pandemiei in judet au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava s-au inregistrat doar 47 de cazuri noi de Covid. Numarul acestora este in scadere fata de cel raportat sambata, de 61 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 78 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in creștere fața de ziua de luni, cand in județ au fost raportate 87 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei…