Stiri pe aceeasi tema

- 73 de romani care locuiesc in strainatate au fost diagnosticați cu Covid-19. In randul acestora s-au inregistrat 12 decese, potrivit unui comunicat al Gruplui de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, noul bilanț al pandemiei de coronavirus a romanilor din strainatate. Fața de ieri, nu s-a mai reportat niciun roman in plus infectat sau decedat, situația ramanand aceeași in ultimele 24 ore. „Potrivit informațiilor obținute de misiunile…

- Pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus, iar alți 8 au murit. Este vorba de 7 romani din Italia și unul din Franța, a anunțat, printr-un comunicat de presa, Grupul de Comunicare strategica format la nivelul Guvernului Romaniei.…

- Pana acum au murit 2 romani pe teritoriul Romaniei de coronavirus și alți 8 romani aflați in strainatate.Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

- Pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus, iar 7 au murit. Este vorba de 6 romani din Italia și unul din Franța, anunța sambata dimineața Grupul de Comunicare strategica. Dintre cei 30 de cetațeni romani din strainatate confirmați…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca pana in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, MAE precizand ca sapte dintre ei au decedat, informeaza...