Alte patru persoane au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a anunțat, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Pacienții aveau varste cuprinse intre 45 și 70 de ani. Numarul total al deceselor inregistrate in Romania din cauza coronavirusului ajunge la 22. Una dintre victime este un barbat de 49 […] Articolul Inca patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Doua noi victime in vestul țarii, numarul deceselor in Romania a ajuns la 22 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .