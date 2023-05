Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat in cadrul ședinței de marți, 2 mai, cererile de demisie onorabila inaintate de 4 judecatori. Unii au plecat cu lacrimi. Concomitent, CSM a acceptat cererile a 3 solicitanți de a fi inscriși pentru examenul de promovare și accedere in funcția de judecator,…

- Patru magistrați au depus cereri de demisie, iar Consiliul Superior al Magistraturii le-a aprobat astazi in ședința. Este vorba despre Liudmila Caraianu de la Curtea de Apel Comrat, Svetlana Garștea-Bria de la Judecatoria Chișinau, Natalia Clevadi de la Judecatoria Chișinau și Tudor Andronic de la Judecatoria…

- In cursul anului 2022, Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia a fost verificat de catre Inspecția Judiciara in ceea ce privește activitatea de management. Datele arata ca modul in care instituția este condusa lasa mult de dorit. Pe cale de consecința, inspectorii au propus incetarea delegarii pe…

- Semne diacriticeSistemul judecatoresc din Republica Moldova e aproape de blocaj: Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), „garantul independenței autoritații judecatorești”, e completat cu doar 4 membri din 12, iar Adunarea Generala a Judecatorilor din 17 martie, convocata cu mare greu, a refuzat…

- Fosta magistrata Liliana Andrias, invinuita in dosarul Laundromatului rusesc, ar putea sa imbrace din nou mantia de judecator dupa mai bine de 8 ani. Curtea de Apel Chisinau a anulat o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 2014, prin care nu a fost admis transferul judecatoarei…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a intrunit joi, 23 februarie, in ședința și a aprobat cererile de demisie depuse de patru magistrați, printre care și șefii interimari de la CSM și CSJ, comunica MOLDPRES . Astazi, au depus cereri de demisie președintele interimar al CSM, Dorel Musteața, președintele…

- Dupa ce au fost aprobate marți, 14 februarie, o serie intreaga de demisii, pe finalul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a mai parvenit una. Anunțul a fost facut de catre președintele ședinței, Dorel Musteața. Este vorba despre o noua plecare de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ),…

- Raportul de activitate al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Oradea a fost dezbatut in prezenta adjunctului Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Maria Magdalena Militaru, și a procurorului Marioara Catalina Sintion, de la Consiliul Superior al Magistraturii.