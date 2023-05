Alte patru cutremure au avut loc in judetul Arad, dupa cele doua cu magnitudine peste 4 produse luni seara. De asemenea, un cutremur s-a produs si in zona seismica Fagaras – Campulung. Potrivit datelor publicate pe site-ul INFP, cutremurele din Arad, cu magnitudine de 2, 2,4, 2 si 2,7, au avut loc de luni de la ora 23;26 pana marti, la 5:12, la adancimi de sub 10 km. Un cutremur s-a produs marti, la ora 1:31, si in zona seismica Fagaras – Campulung, la o adancime de 68 de km, avand o magnitudine de 3,2. Un seism cu magnitudine 4,9 si unul cu magnitudine 4,3 s-au produs luni seara in Crisana,…