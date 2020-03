Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, au fost confirmate de autoritați in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 86. Dintre acestea, 27 au fost confirmate astazi. Cele mai recente cazuri sunt un barbat de 32 ani din Timișoara, o…

- Sase noi cazuri de infectare au fost confirmate, joi seara. Toate cele sase persoane depistate cu COVID-19 se afla in Hunedoara. Bilantul la nivel national ajunge, astfel, la 59. Revenim cu informatii. digi24.ro

- Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate si externate deja. In acest moment, cele 6 persoane purtatoare ale virusului sunt internate in centre medicale…

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor depistate cu acest virus a ajuns la 11 la nivel national. Cele doua noi cazuri sunt la o fata de 15 ani din Timisoara si la o alta adolescenta de 16 ani, din Hunedoara.

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

- Inca doua confirmari de infectare cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, vineri. Cele doua teste au fost confirmate de laboratoarele de analize. Un barbat din Maramureș, care s-a imbolnavit in Italia, sosit in țara in 25 februarie. Al doilea caz, o femeie din Timișoara. Secretarul de stat…

- Trei noi decese provocate de epidemia de pneumonie virala au fost anuntate marti in Iran, urcand bilantul victimelor acestei maladii pe pamantul iranian la 15, a informat agentia oficiala Irna, citata de AFP.