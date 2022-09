Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus la Senat un proiect de lege in care propune ca zilele de 6 (sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul) sa fie declarate zile de sarbatoare legala , in care nu se lucreaza, potrivit Hotnews. Proiectul de act normativ a fost inițiat de președintele…

- Boboteaza si Sfantul Ioan, adica 6 și 7 ianuarie, ar putea fi zile libere, potrivit unui proiect de lege inițiat și depus in Parlament de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis. Potrivit datelor oficiale furnizate de ultimul recensamant…

- Boboteaza si Sfantul Ioan, adica 6 și 7 ianuarie, ar putea fi zile libere, potrivit unui proiect de lege inițiat și depus in Parlament de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis.

- PSD a depus la Senat un proiect de lege, inițiat de președintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul) sa fie declarate zile de sarbatoare legala…

- PSD a depus la Senat un proiect de lege, initiat de presedintele partidului, Marcel Ciolacu si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, in care propune ca zilele de 6 (Sarbatoarea Botezului Domnului) si 7 ianuarie (Soborul Sfantului Proroc loan Botezatorul) sa fie declarate zile de sarbatoare legala…

- Salariatii ar putea beneficia de o noua zi libera. Proiectul legislativ privind includerea datei de 6 ianuarie, Boboteaza, in lista zilelor libere legale, a primit raport favorabil in comisia de specialitate. Votul final va fi dat in plenul Camerei Deputatilor in calitate de for decizional. In prezent…

- 6 ianuarie, ZI LIBERA pentru romani. Deputații au trecut Boboteaza pe lista sarbatorilor legale. Ce urmeaza Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. In 2024, ziua de Boboteaza cade intr-o zi…

- Zilele libere legale care pica in weekend ar putea fi recuperate in timpul saptamanii, daca va fi adoptat un proiect de lege propus de mai mulți parlamentari. Anul acesta, romanii beneficieaza de 15 zile libere legale, din care doar 9 sunt in timpul saptamanii.Zilele libere legale care pica in weekend…