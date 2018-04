Ziua de luni, 30 aprilie, va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, pentru a face "punte" cu data de 1 mai. Potrivit premierului Viorica Dancila, ziua libera acordata in plus urmeaza a fi recuperata pana in data de 11 mai. Proiectul de hotarare in acest sens va fi aprobat joi in sedinta de Guvern.

"Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta, iar pentru a recupera ziua de 30 aprilie, institutiile publice…