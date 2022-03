Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 224 de persoane (24 minore) au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.460 de teste, dintre care 847 teste rapide. Numarul total de decese ramane 2.013, in ultima zi nefiind inregistrat niciun deces provocat de coronavirus. La aceasta data, la nivelul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 562 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.792 de teste, dintre care 1.968 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 346 de cazuri. In Timis, 321 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 49 la ATI.…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 249 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.144 teste, dintre care 559 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 128 cazuri. In Timis, 328 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 46 la Terapie Intensiva.…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 7.687 de persoane cu Covid-19. Sunt raportate 68 de decese, dintre care doua anterioare. In județul Timiș sunt 445 de cazuri noi și cinci morți. Printre infectați se afla și 48 de copii.

- Un numar record de cazuri noi de coronavirus a fost raportat in județul Gorj. Este vorba de 230 in 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 408 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 16.548 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 15.521 persoane…

- Medicul Octavian Jurma spune ca recordul inregistrat joi, cand au fost 19.105 cazuri noi de Covid, inseamna ca debutul saptamanii viitoare ar putea avea loc la 15.000 de cazuri noi inca de luni. El crede ca suntem la 2, 3 saptamani distanța de varful valului 5. „Ma așteptam sa depașim saptamana aceasta…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 352 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.344 teste, dintre care 1.590 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 193 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 20 la ATI. Numarul…

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost depistate 717 de persoane infectate cu Covid-19. 48 de cazuri sunt din Timiș. La nivel național au fost raportate 44 de decese, dintre care doua anterioare intervalului de referința. Sunt 468 de pacienți la ATI.