Încă o zi de vaccinări record! Peste 73.000 de persoane imunizate în ultimele 24 de ore Un numar de aproximativ 73.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, iar aproape 40.000 și-au facut prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, dintre cele 73.377 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.052 au primit prima doza, 7.105 pe cea de-a doua, iar 27.220 pe a treia. De la inceputul campaniei, in Romania au fost vaccinate cu prima doza 5.926.645 de persoane, in timp ce 5.635.246 persoane au schema de vaccinare completa. Alți 492.263 de romani au primit și a treia doza de vaccin. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 37 de reacții adverse, iar numarul total al reacțiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 73.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, iar dintre aceștia aproape 40.000 și-au facut prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, dintre cele 73.377 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.052 au primit prima doza, 7.105 pe cea de-a doua, iar 27.220 au primit a treia doza…

- Potrivit CNCAV, 62.996 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 32.040 au primit a treia doza, 3.282 pe cea de-a doua, iar 27.674 au primit prima doza. La nivel național, au fost vaccinate pana acum cu prima doza 5.699.821 de persoane. 5.485.306 de persoane au schema de vaccinare…

- Aproape 63.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, 62.996 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 32.040 au primit a treia doza, 3.282 pe cea de-a…

- Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri CNCAV, ceea ce constuituie un record de la debutul valului 4 al epidemiei. Astfel, din cele 61.095 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 21.420 au primit prima doza, 2.790 pe cea de-a doua, iar 36.885 de persoane…

- Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat miercuri CNCAV, ceea ce constituie un record de la debutul valului 4 al epidemiei. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Astfel, din cele 61.095 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 21.420 au primit prima doza,…

- Dupa ce sambata s-a atins pragul de 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin, duminica, doar 7.330 de oameni au fost imunizaați anti-Covid. Dintre aceștia, 4.500 au primit prima doza de vaccin. Potrivit CNCAV, din cele 7.330 de persoane vaccinate, 4.540 au primit prima doza,…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie incoace. Atunci au fost imunizate la COVID 354 de persoane.Un bilanț aproape de cel de astazi a fost raportat…

- Puțin peste 11.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate noua reacții adverse, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, din cele 11.615 persoane vaccinate in ultima zi, 6.890 au primit prima doza de vaccin, iar 4.725 pe cea de-a doua. De la inceputul…