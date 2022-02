Încă o zi de foc pentru salvamontiștii montani: peste 100 de intervenții în ultimele 24 de ore Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina in peste 100 de cazuri in ultimele 24 de ore, 52 de persoane suferind accidentari. ”Inca o zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”, se arata pe pagina de Facebook a Salvamont. Cele mai multe apeluri – 11 – au fost pentru Salvamont Caras Severin-Formatia Muntele Mic si pentru salvatorii montani din Maramures… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

