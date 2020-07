Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș au fost raportate alte 43 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus. La nivel național au fost inregistrate 994 noi cazuri de imbolnavire, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica. Pana…

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza 767 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt 15 noi cazuri, dupa ce ieri au fost 72. Au fost inregistrate alte 17 decese ale unor persoane infectate cu COVID-19.

- 889 noi cazuri de imbolnavire si 21 decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania - asa arata cel mai recent bilant emis de autoritati. Totusi, sunt și doua judete in care nu exista niciun caz nou de persoane infectate in ultimele 24 de ore.

- Ziarul Unirea NOU RECORD| 799 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 35.802 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, vineri, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 17 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.802…

- Ministrul Sanatații vrea ca noi restricții sa fie impuse in Romania, insa doar in zonele in care se inregistreaza creșteri ingrijoratoare de noi cazuri de coronavirus. Nelu Tataru a explicat ca in aceste zile asistam la o crestere a numarului de cazuri de COVID - 19, avand o transmitere comunitara accentuata.

- Ziarul Unirea OFICIAL| 330 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 23.730 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații joi noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.730 de cazuri…

- Bilantul total al persoanelor infectate in Romania cu noul coroanvirus a ajuns joi la 12.240 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 262 de cazuri noi. In acelasi timp sunt inregistrate 695 de decese, iar 4.017 de persoane s-au vindecat. Suceava ramane judetul cu cele mai multe…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 11.036 de cazuri COVID-19 in Romania. 401 noi imbolnaviri in 24 de ore Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.054 au fost declarate…