Încă o zi cu amenzi, la Cluj. Oamenii nu au adeverințe sau pleacă nejustificat de acasă In ultimele 24 de ore, 758 de polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari au desfașurat misiuni specifice in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 și pentru menținerea ordinii publice pe raza județului Cluj. Astfel, s-a verificat modul de respectare a masurii de izolare in cazul a 658 de persoane, iar 34 de societați comerciale și persoane fizice autorizate din județ au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse pe timpul starii de urgența. Ca urmare a acțiunilor, au fost aplicate 139 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 124.500 de lei, pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

