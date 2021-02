Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre minerii care protesteaza in subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului au anuntat, duminica seara, ca sunt dispusi sa intre in greva foamei, daca revendicarile lor nu vor fi solutionate prin negocieri intre liderii sindicali si administratia Complexului Energetic Hunedoara (CEH). O noua…

- Senatoarea Diana Sosoaca s-a deplasat in Valea Jiului si i-a indemnat pe minerii aflati deja in conflict de munca sa organizeze proteste masive. Sosoaca le-a transmis ortacilor ca are solutii pentru ei. „Toata lumea iși bate joc. Eu am venit cu soluții, nu ca asasinii de la putere. Cei de la putere…

- Minerii de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, blocați in subteran de miercuri dupa-amiaza, nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, iși continua protestul, chiar daca sunt epuizați. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, vineri dupa-amiaza,…

- Discuții pentru rezolvarea crizei minerilor de la Lupeni, blocați in subternan. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, in aceasta dupa-amiaza, o intalnire-fulger, chiar inaintea sedintei de Guvern, pentru a cauta soluții in cazul celor aproximativ 100 de ortaci nemulțumiți…

- Cei aproximativ o suta de mineri de la Livezeni care s-au blocat in subteran, vineri, nemultumiti ca nu si-au primit salariile restante si din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, au incetat protestul, dupa ce li s-a promis ca la jumatatea saptamanii viitoare isi vor primi salariul. Potrivit…

- Minerii din Valea Jiului au refuzat miercuri dimineața sa inceapa lucrul, numulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile. Prefectul județului Hunedoara s-a intalnit cu minerii și a anunțat ca solicitarile lor vor fi trimise la Guvern, informeaza Mediafax. Potrivit Prefecturii Hunedoara,…