- CSM Lugoj va debuta in ediția 2022-2023 a Cupei Challenge la volei feminin direct in 16-imile de finala. Conform tragerii la sorți, CSM Lugoj va intalni invingatoarea dintre Campioana Balcanica și Tchalau Chapelle Lez Herlaimont (Belgia). In primul meci, CSM Lugoj va evolua in deplasare,…

- Live Stream Wimbledon 2022: Sorana Cirstea – Tatjana Maria. Jucatoarea din Targoviște a debutat cu dreptul in turneul londonez de Grand Slam, dotat cu premii totale de 47 de milioane de euro. In turul 2, iubita lui Ion Ion Țiriac o va infrunta, astazi, pe germanca Tatjana Maria (103 WTA). Partida Soranei…

- World Rugby a anunțat oficial, luni, 27 iunie, ca a incheiat toate procedurile legate de apelul Federației Spaniole de Rugby in cazul sancțiunilor primite ca urmare a folosirii unui jucator ce nu indeplinea condițiile de eligibilitate. Comisia de Apel a World Rugby a respins apelul depus de forul iberic…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii totale in valoare de 757.900 de dolari, in care face pereche cu tunisianca Ons Jabeur, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- CSM Lugoj isi modifica substantial lotul pentru viitorul sezon. Deocamdata clubul a anuntat doar plecarile, desi arata in acelasi timp ca are deja si certitudini la capitolul sosiri. Dintre cele noua voleibaliste care nu vor mai evolua pe Timis, nu mai putin de sase erau jucatoare straine. CSM s-a despartit…

- Calificata in turul doi la Roland Garros dupa un meci dificil cu Nastasja Schunk (victorie in trei seturi), Simona Halep va intalni in runda urmatoare o jucatoare care a avut rezultate fluctuante in ultima perioada.

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu s-a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, dupa ce a invins-o pe americanca Danielle Collins, favorita sase, cu 6-1, 6-1.Potrvit Agerpres Bianca Andreescu (111 WTA), de…

- Florin Manea, agentul lui Radu Dragușin, fundașul de 20 de ani imprumutat de Juventus in Serie A, la Salernitana, e nemulțumit ca jucatorul sau a prins doar cateva minute in amicalul cu Grecia de luna trecuta, 0-1. Ulterior, cu Israel (2-2), Dragușin a ramas pe banca tot meciul. In direct la GSP Live,…