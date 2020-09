Inca o victorie a “luptei” anti Covid: Inchiderea ultimei fabrici de sticla din Romania, ce functiona continuu de … 400 de ani

Pandemia de coronavirus a lasat fabrica de sticla de la Avrig (judetul Sibiu) fara comenzi, ceea ce a dus la oprirea cuptorului, la inchiderea societatii si disponibilizarea celor peste 100 de angajati. Fabrica din Avrig producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, cani, vaze, boluri, farfurii, decantere, unele decorate sau gravate dupa cum doreau clientii. Oamenii lucrau exclusiv pentru export, iar caderea totala a pietei in perioada de „lockdown” cauzata de pandemia de COVID-19 a dus la oprirea tuturor contractelor. Pana in martie, fabrica livra in fiecare luna produse in valoare de minimum…