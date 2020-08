Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, in urma unui grav accident rutier provocat in județul Argeș. Totul s-a intamplat din cauza unei tinere care s-a urcat la volan deși nu avea permis.

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- O gravida din Arad a murit in drum spre spital, dupa ce fusese depistata pozitiv cu noul coronavirus. Dupa moartea tinerei, a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cine se face vinovat de tragicul incident.

- O femeie de 52 de ani a murit și alte doua au fost ranite, luni seara, dupa ce au fost strivite in timp ce stateau pe o banca, de o mașina condusa de un șofer beat și fara permis. Accidentul s-a produs in localitatea Berevoești din județul Argeș, potrivit Mediafax.

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE potrivit Agerpres. Micutul devine astfel cea mai tanara victima a COVID-19…

