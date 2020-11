Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor decedate in tragedia de la Piatra Neamț continua sa creasca. La aproape o saptamana de la incendiul devastatos de la secția ATI, acum a mai murit o persoana! Bilanțul ajunge la 12!

- Inca un pacient transferat de la Terapia Intensiva din Piatra Neamt la Iasi, in urma incendiului de sambata, a murit, joi, la Spitalul de la Letcani. Este vorba despre o femeie transferata dupa incendiul care a avut loc sambata in Terapia Intensiva a Spitalului Judetean Neamt. Zece oameni au murit in…

- In aceasta dupa-amiaza a murit al treilea pacient transferat la Iași din Neamț, dupa incendiul care a mistuit secția de ATI de a Spitalul Județean din Piatra Neamț, au precizat surse medicale exclusiv pentru Libertatea. Ceilalți patru pacienti ramași in viața sunt in stare foarte grava.Este vorba de…

- Este vorba de o femeie de 72 de ani care a fost adusa de urgența la Iași. Pacienta avea mai multe afecțiuni cronice și in ciuda faptului ca s-au facut eforturi considerabile pentru a le salva viețile celor șase persoane, femeia a pierdut lupta cu viața. Nu sunt incantata nici medical nici uman sa anunț…

- Transferata in stare grava de la Piatra Neamt la Iasi, artista in varsta de 87 de ani a murit marti noapte. Suferise o hemoragie digestiva, iar eforturile medicilor au fost in zadar. "Ma trezeam recitand. Recitam, cantam, jucam de cand ma stiu". O artista complexa, care a trecut cu usurinta de la comedie…

- Actrita Draga Olteanu Matei a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului "Sf Spiridon" din Iasi, dr. Diana Cimpoesu. "Desi echipa medicala din Spitalul 'Sf Spiridon' a facut toate eforturile sa o trateze, pacienta a decedat in aceasta noapte…

- Pacientul era internat la Terapie Intensiva, la Spitalul Municipal din Pașcani, și suferea de pancreatita acuta, aceasta fiind și cauza morții, au precizat surse medicale pentru Libertatea.In urma incendiului de sambata noapte, șase pacienți aflați in stare critica, infectați cu COVID-19, au fost transferați…