- Este vorba de o femeie de 72 de ani care a fost adusa de urgența la Iași. Pacienta avea mai multe afecțiuni cronice și in ciuda faptului ca s-au facut eforturi considerabile pentru a le salva viețile celor șase persoane, femeia a pierdut lupta cu viața. Nu sunt incantata nici medical nici uman sa anunț…

- Bilantul tragediei de la Piatra Neamt a ajuns la 11 persoane decedate, dupa ce unul dintre cei șase pacienti transferați la Spitalul din Letcani a murit. Este vorba de o femeie in varsta de 72 de ani, care avea multiple comorbiditați.

- Un pacient transferat de la Spitalul Județean Piatra Neamț la Spitalul din Pașcani, in urma incendiului de sambata, a murit. Este al 12-lea deces inregistrat in urma incendiului. Pacientul a fost in sectia ATI arsa, potrivit Mediafax. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț,…

- A mai murit inca un pacient transferat de la Piatra Neamț la Iași. Numarul victimelor dupa tragedie a ajuns la 11 dupa ce pacientul transportat la spitalul din Pașcani a murit luni dimineața, 16 noiembrie. Sambata seara, in urma unui incendiu la Spitalul Județean din Piatra Neamț, mai multe persoane…

- Zece persoane și-au pierdut viața sambata seara și alte șapte au fost ranite, printre care mai mulți medici, in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, transmite G4Media . Atat pacienții decedați, cat și cei raniți, erau bolnavi in stare grava…

- Doua persoane au murit, duminica, in urma unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc din Galați. Din cauza fumului dens, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU Galați, incendiul a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mihai Petrini, din Galați. Din…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a transmis un "mesaj de compasiune" pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde au murit 10 pacienți COVID din sectia ATI, iar alte sapte persoane sunt in stare grava.Patriarhul anunta ca se roaga pentru insanatoșirea grabnica…

- Tragedia de la Spitalul-suport COVID din Piatra Neamt ridica mari semne de intrebare cu privire la ce s-a intamplat, de fapt, in cele doua saloane in care au murit, conform bilantului provizoriu, 10 pacienti, in urma declansarii unui incendiu. Vezi și: Austria intra in lockdown total. Se inchid…