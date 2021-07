Crește bilanțul morților in urma exploziei de la Petromidia. Al doilea muncitor ranit grav a murit, sambata seara, intr-un spital din Germania. “Din pacate, cu regret va confirmam faptul ca al doilea angajat Rompetrol Rafinare – transferat anterior la o unitate medicala specializata din Germania, a decedat in cursul serii trecute, in ciuda tuturor eforturilor depuse […] The post Inca o victima a exploziei de la Petromidia. A murit și al doilea muncitor transferat in strainatate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .