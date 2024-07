Un șofer cu rezultat fals pozitiv pentru cocaina la Drugtest a cerut daune morale și materiale de la Poliție, dar doua instanțe i-au respins cererea. „Nu orice ingerința a autoritaților statului in drepturile unei persoane poate duce la o incalcare a drepturilor acesteia, de natura a justifica acordarea de despagubiri”, arata judecatorii. Mai mult, reclamantul […] The post Inca o veste proasta. Șoferii nu primesc daune in instanța daca testele Poliției dau erori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .