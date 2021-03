Încă o VESTE PROASTĂ pentru fumători! De când se scumpesc IAR țigările Joi va intra in vigoare o noua majorare a accizelor la tutun. Astfel, țigarile se vor scumpi in medie cu 50 de bani pachetul, potrivit Rador. In prezent, prețul de vanzare al unui pachet de țigarete este de 19,50 de lei, insa in anumite cazuri ajunge si la 24 de lei. Aproximativ 80% din prețul unui […] Sursa articolului: Inca o VESTE PROASTA pentru fumatori! De cand se scumpesc IAR țigarile Credit... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Prețul țigarilor urca din nou de la 1 aprilie, odata cu creșterea accizelor. Dupa ce la 1 ianuarie 2020 acciza a fost fixata la 503,97 lei per mie, iar un an mai tirziu la 533,97 lei, incepand cu data de 1 aprilie 2021, nivelul accizei la tigarete va fi de 563,97 lei/1.000 de tigarete. Autoritatile…

- Vești proaste pentru toți fumatorii. Autoritațile tocmai au facut anunțul de care toți iubitorii de nicotina se temeau. Cu cat se scumpesc țigarile, incepand cu data de 1 aprilie 2021. 80% din prețul unui pachet de țigari merge catre stat. Se scumpesc țigarile de la 1 aprilie Oficialii țarii tocmai…

