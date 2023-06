Stiri pe aceeasi tema

- Dupa celebrul episod al „contesei digitale" prinsa beata si drogata la volan, acum o noua vedeta a calcat stramb. Este vorba despre Xonia, care a fost trasa de dreapta de un echipaj de politie pe o strada din Sectorul 2. Oamenii legii au constatat ca interpreta consumase alcool, dar si substante interzise. …

- O cunoscuta solista romanca a fost prinsa beata și drogata la volan. Și, de parca nu era suficient, tinara nu avea nici dreptul de a conduce in Romania. Știri pe surse noteaza ca ar fi vorba despre Xonia. Iata detaliile de la Poliție: La data de 23 Iunie a.c., in jurul orei 04:00, polițiști din cadrul…

- Cantareata celebra din Romania, prinsa beata si drogata la volan, in sectorul 2 Continue reading Cantareata celebra din Romania, prinsa beata si drogata la volan, in sectorul 2 at Tabu.

- Cantareața Xonia a fost prinsa beata și drogata la volan. Dupa verificari, Poliția a constatat ca nu avea nici dreptul de a conduce in Romania.Iata detaliile de la Poliție: CITESTE SI Alianța care cutremura China: noua energie a parteneriatul bilateral SUA - India 09:00 584 Ungaria a schimbat…

- Ana Morodan, prințesa digitalului, idolul adolescenților, s-a ales cu dosar penal, dupa ce marți a fost oprita de doua ori in trafic de polițiști. Pentru Ana Morodan, se aplica proverbul ”marți, cele trei ceasuri rele”, ea fiind prinsa cu 0,40 mg/l alcoolemie in aerul expirat, dar și cu a substanțe…

- Ana Morodan, o cunoscuta influencerița in mediul online, a fost reținuta marți seara, dupa ce a fost prinsa la volan sub influența alcoolului și a drogurilor, anunța Poliția intr-un comunicat. Vedeta mai fusese oprita o data de polițiști in aceeași zi, dupa ce provocase un accident rutier, și ii fusese…