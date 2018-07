O stiti de la TVR 2, unde este coprezentatoare a emisiunii „Se zice ca…”. Ieri a adus pe lume un baiat perfect sanatos. Florina Constantinescu a nascut prin cezariana un baiețel de 3,300 gr si 49 cm, notat cu 10 de medici. Vedeta TVR 2 si sotul sau, organizatorul de evenimente concertistice Niki Constantinescu, au ales deja numele bebelusului, Andreas. Cuplul mai are un copil in varsta de 2 ani si patru luni, Nicholas. “Andreas este cuminte si mancacios. A facut putina galagie la nastere si si-a facut simtita prezenta. Sunt fericita ca totul a mers perfect si abia astept sa fiu mutata in salon…