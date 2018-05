Profesorul universitar Constantin Milica a murit luni dimineața. El era unul dintre cei mai cunoscuti si pretuiti specialisti in Fiziologia Plantelor si Fitoterapie din tara, fiind cadrul didactic la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV). Avea 89 de ani. “Literatura de specialitate din aceste doua domenii ar fi fost, indiscutabil, mult mai saraca […] The post Inca o valoare ne-a parasit. Profesorul universitar Constantin Milica a murit, luni, la varsta de 89 de ani appeared first on Cancan.ro .