Stiri pe aceeasi tema

- Alt șofer de TIR din Romania a avut o moarte violenta in Europa, la mai puțin de 2 saptamani dupa ce intr-o parcare din Franța, Mihai Spataru a fost injunghiat mortal cu o sabie. Luni, intr-o parcare din zona industriala a localitații Rivoli di Osoppo, provincia Udine, un șofer de TIR din Romania, in…

- Un șofer roman a fost gasit mort in cabina TIR-ului, in Italia. Pe corpul sau au fost gasite mai multe rani provocate prin injunghiere. Descoperirea macabra a fost facuta luni dupa-amiza. Romanul a fost gasit mort in cabina camionului, intr-o parcare din zona industriala a localitatii Rivoli di Osoppo…

- Descoperirea macabra a fost facuta luni dupa-amiza. Romanul a fost gasit mort in cabina camionului, intr-o parcare din zona industriala a localitatii Rivoli di Osoppo din provincia Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Politia a fost anuntata de mai multi colegi de ai sai, dupa ce nu a raspuns la telefon…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri Planul de acțiune al UE, prin care se stabilește o viziune pentru 2050: o lume in care poluarea sa fie redusa la niveluri care sa nu mai fie daunatoare sanatații umane și ecosistemelor naturale, precum și etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Potrivit…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- De cele mai multe ori teribiliștii aflați la volanul unui bolid devin adevarate pericole pe șosele. Pe platforma Youtube sunt multe filmulețe in care astfel de situații au fost surprinse de camerele de luat vederi. Un astfel de caz s-a intamplat recent in Romania. Un șofer de BMW era cat pe-aci sa produca…

- Tragedie in Italia, pe drumul european E45, intre Ravenna și Cesena, dupa ce un tanar in varsta de 24 de ani, s-a stins din viața in urma unui cumplit accident rutier. Aflat la volanul unui Volkswagen Golf, tanarul a pierdut controlul autoturismului, intrand pe contrasens și izbindu-se violent de un…

- Șoferul roman, in varsta de 42 de ani, s-a dat singur de gol aratandu-le agenților de la Poliția Locala din Varedo, provincia Monza e della Brianza, un document care atesta ca este beneficiarul Venitului de Cetațenie. Ulterioare verificari facute de polițiști au scos la iveala nu numai ca nu avea dreptul…