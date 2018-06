Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul vinovat de producerea accidentului mortal petrecut vineri seara, la Slatioara, in județul Olt, facea live pe Facebook in momentul impactului cu vehiculul care circula regulamentar din sens opus. Doua persoane au murit, transmite corespondentul mediafax..DOLIU in sportul romanesc: un…

- Accident grav petrecut vineri seara în comuna Slatioara din județul Olt: doua persoane au murit dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal. Șoferul vinovat de producerea accidentului se afla sub influența bauturilor alcoolice, scrie Realitatea de Craiova.

- Petru Zalar este cel care se afla la volanul microbuzului in care au pierit 9 romani. Barbatul facea live pe Facebook in timp ce conducea. El a intrat pe contrasens și a fost izbit violent de un TIR. Nimeni nu a avut nicio șansa. Deși toata lumea il consiera vinovat pe șoferul microbuzului, rudele lui…

- De cateva zile la toate jurnalele de stiri este prezentat ultimul filmulet surprins de soferul microbuzului implicat in tragedia din Ungaria. Noua cetateni romani au murit pe loc dupa ce microbuzul in care se aflau s a izbit violent de un camion. Multe discutii aprinse a generat in special informatia…

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…

- O tragedie de proportii s-a petrecut marti pe o sosea din Ungaria. Un microbuz cu romani care se intorceau din Slovenia s-a lovit brutal de un camion cu nisip si toti cei noua oameni de la bord si-au pierdut viata. Toate cele noua victime sunt romani. O depasire ratata ar fi cauza accidentului, iar…

- New York Times spune ca publicarea notei a creat agitatie in randul angajatilor Facebook, din mai multe motive. Unii se tem ca vor urma dezvaluiri si mai daunatoare, altii spun ca reteaua trebuia sa fie mult mai transparenta cu toata lumea, iar altii vor ca cei care au dus aceasta nota la presa sa fie…

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…