- O noua tornada ii ingrozește pe romani. Este a doua oara in ultimele doua zile cand un astfel de fenomen extrem lovește țara noastra.Daca ar fi ajuns la sol, vartejul ar fi facut prapad. Este a doua tornada care se formeaza in tara in ultimele doua zile. Acelasi fenomen a fost surprins la Corbu, in…

- Proiectul „Strazi deschise” nu va avea loc in acest weekend, in contextul in care duminica, 13 iunie, Bucureștiul gazduiește primul meci din cadrul Campionatului European de Fotbal, potrivit Primariei Capitalei. „Duminica, 13 iunie, are loc la Bucuresti primul meci din cadrul Campionatului European…

- Roxen, reprezentanta Romanie la Eurovision 2021, a ratat calificarea in marea finala de sambata a concursului de muzica. Cea de-a 65-a editie a concursului Eurovision Song Contest a inceput marți seara in Olanda, la Rotterdam, cu o prima semifinala, care s-a desfașurat intr-un format restrans, de pandemie.

- Nicolae Grigorescu a devenit un simbol pentru tinerele generatii de artisti care, in primele decenii ale secolului al XX lea, cautau sa identifice si sa aduca la lumina valorile spiritualitatii romanesti. Nicolae Grigorescu s a nascut la 15 mai 1838, in Pitaru, Potlogi, Dambovita, Romania si este primul…

- Prințul din Austria care a impușcat cel mai mare urs din Romania este nevinovat, susține ministrul mediului, Tanczos Barna.”Trofeul este in tara. Blana și craniul, asta inseamna trofeu, din cate am ințeles. Nu, nu pleaca nici intr-un fel din țara. Nu va pleca, nu exista asa ceva. Nu poate pleca. Nu…

- Romania a mai caștigat vineri o medalie de bronz la campionatul European de Lupte de la Varșovia, prin sportiva Kriszta Incze, la categoria 65 kg, ea completand palmaresul delegației romane, dupa ce cu o zi inainte mai obținuse alte doua clasari pe locul 3. Kriszta Incze a cucerit a treia…

- Declarație de presa Intr-un an și trei luni, guvernarile lui Iohannis au ingropat Romania sub imprumuturi gigantice, intr-un ritm nebunesc Post-ul PSD Dambovița: “Zeci de generații vor plati aventura și incompetența guvernelor PNL!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 140 de persoane din județul Dambovița, Romania, sunt cercetate penal pentru inșelaciune, fals și fals in declarații, dupa ce au invocat ca sunt artiști afectați de pandemie și au cerut ajutoare de la stat. Prejudiciul calculat de polițiști este de peste 320 de mii de euro.