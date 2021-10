ÎNCĂ O ȚEAPĂ în Timișoara: căldura și apa calde promise de administrația Fritz NU au pornit Ieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca a fost semnat un contract provizoriu pentru furnizarea gazului in Timișoara și ca reluarea furnizarii apei calde și a caldurii va avea loc in cateva ore. Același anunț era facut și miercuri, insa caloriferele timișorenilor au ramas tot reci. La mai bine de 14 ore de la promisiune, mai bine de jumatate din apartamente stau inca in frig și asta pentru ca pornirea intregii instalații și incalzirea apei dureaza cateva ore. Mai mult, de luni de la ora 7 Timișoara urmeaza sa ramana iar fara apa calda și caldura. Anunțul care Fritz il facuse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua nopți și doua zile de frig in casele timișorenilor, primarul Dominic Fritz anunța ca s-a gasit o soluție de avarie, cu ma puțina caldura și apa calda și doar pana in data de 1 noiembrie. Acum cateva minute un furnizor temporar de gaz a transmis contractul semnat și Colterm va incepe cat de…

- Timișorenii au ramas fara caldura și apa calda, dupa ce furnizorul de gaz a anunțat saptamana trecuta ca va sista livrarea gazului catre societatea de termoficare, Colterm, din cauza datoriilor foarte mari. Peste 50.000 de locuințe dar și spitale, școli și institutii nu vor mai putea fi incalzite. Compania…

- Grupul consilierilor locali PNL aduce acuzații grave conducerii primariei pentru situația in care a ajuns Timișoara. „Zi sumbra pentru Timișoara: Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici…

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.

- Anunțul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, referitor la prețurile imense ale gazului natural și efectele asupra situației și funcționarii Colterm și a sistemului de termoficare al orașului este aspru criticat de doi dintre cei mai activi consilieri locali, Roxana Iliescu și Radu Țoanca. ”Parteneri”…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- Un simplu anunț referitor la o parcare noua, din zona Padurice din cartierul Soarelui, a dus la o noua disputa despre cine ce a facut pentru orașul Timișoara. Noul primar, Dominic Fritz, a prezentat o noua parcare in zona amintita, una care include și spații verzi, iar la doar cateva minute fostul,…

- Alegerile in filiala PNL Timis vor avea loc sambata, la Sala Olimpia din Timisoara. Cu doar o zi inainte, președintele PNL Timiș, Alin Nica (președintele Consiliului Județean Timiș), și Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, și-au lansat acuzații dure din care nu au lipsit termeni precum „interlopi”…