Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria se pregateste sa declare starea de urgenta pentru a opri raspandirea coronavirusului, premierul Boiko Borisov anuntand ca numarul cazurilor de infectare a ajuns joi la 23, de la 7 in urma cu o zi, transmite vineri Reuters. Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces. 'Guvernul va cere…

- Avocatul Poporului a menționat ca nu pune in discuție ”oportunitatea masurilor” care au fost luate pana acum și necesitatea restrangerii unor ”drepturi”, insa – avand in vedere situația excepționala – președintele ar trebui sa ia aceasta decizie, iar Parlamentul sa o ”incuviințeze”. „Avocatul Poporului,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber i-a cerut, joi, presedintelui Romaniei, sa declare starea de urgenta, in urma epidemiei de coronavirus. "Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și libertaților fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile…

- Grupul operativ care coordoneaza reacția autoritaților maghiare la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a propus guvernului din țara vecina decretarea starii de urgența. Executivul a aprobat acest lucru, ceea ce inseamna ca in Ungaria se aplica masuri asemanatoare celor…

- Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca raspandirea noului coronavirus impune decretarea starii de urgența, iar Guvernul ar trebui sa rechiziționeze pentru carantina toate caminele și hotelurile. In plus, și școlile ar trebui folosite in același scop. Fostul președinte a declarat ca fiecare roman…

- "Si Parlamentul European isi va reduce activitatea. Maine va fi o sesiune, iar apoi activitatea se suspenda. Sper ca una din decizii sa fie suspendarea scolile, pentru ca nu va sctrica o pauza de 2 saptamani, in care Guvernul sa evalueze situatia. Ar fi pacat sa ne punem copiii in pericol. Sper…

- Bulgaria intentiona sa se alature ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani inainte de adoptarea monedei euro, pana la finele lunii aprilie 2020. Recent, insa, Parlamentul de la Sofia a adoptat un act legislativ care prevede ca Guvernul poate face acest lucru…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite cantarete din Romania. De curand, artista le-a dat mari emotii fanilor, atunci cand a ajuns, de urgenta, pe mainile medicilor din cauza starii sale de sanatate. Vedeta a revenit cu un mesaj prin care le-a transmis fanilor care este starea ei de…