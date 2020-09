Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a avut cu 90% mai putine decese de coronavirus pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai putin in prima jumatate a anului. Chiar si acum, cand restul Europei este ingrijorat din pricina unui nou val de cazuri, Finlanda are una dintre cele mai scazute rate de infectare…

- Pe masura ce cazurile de Covid se inmultesc in Europa, mai multe tari au inceput sa reintroduca interdictiile de calatorie si inchiderea frontierelor pentru vecinii lor. Pentru a contracara acest lucru si pentru a permite redeschiderea sa continue in conditii de siguranta si in conformitate cu norme…

- Finlanda anunța ca limiteaza vanzarea de paracetamol in contextul in care un nou val de Covid-19 este așteptat sa loveasca nordul Europei! Pentru a asigura stocuri suficiente, autoritațile au luat aceasta decizie radicala, mai ales ca paracetamolul este un medicament care se elibereaza fara rețeta…

- Romania are o suprafața de 238.000 de kilometri patrați, adica 23,8 milioane de hectare, din care suprafata agricola este de 14,7 milioane de hectare (61,7%). Din suprafata agricola 64% il reprezinta terenul arabil, 33% pasunile si fanetele, iar viile si livezile reprezinta circa 3%. Ca suprafata agricola…

- PodcasturiVladimir Fotescu, despre evoluția la "Slaveanskii Bazar": Sunt mandru de mine Studiile se vor desfașura in cadrul Spitalului Clinic Republican "Timofei Moșneaga" sub conducerea profesorului universitar Victor Cojocaru. Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, Victor Cojocaru…

- O relaxare a masurilor de securitate, reluarea calatoriilor chiar si in afara spatiului Schengen si inceperea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuita mai multor elemente, in timp ce virologii continua sa se imparta intre cei care considera virusul mai putin agresiv si cei…

- AFP: Acord istoric, dar cu imperfecțiuni. Cum se impart banii pentru relansarea Europei. Acordarea fondurilor, legata pentru prima data de respectarea statului de drept Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o…

- Statele Unite au cumparat toata producția din urmatoarele trei luni de remdesivir, unul dintre cele doua medicamente ce au dovedit pana acum ca funcționeaza contra Covid-19, americanii nelasand nimic pentru Europa sau restul lumii, scrie Guardian, potrivit hotnews.ro. Experții și activiștii din sanatate…